Emergenza terremoto, raccolti oltre 50mila euro per il Venezuela

Nel giro di una settimana sono già stati raccolti oltre 50mila euro volti a garantire un sostegno efficace agli interventi di emergenza e, soprattutto, alla cruciale fase della ricostruzione. Sta ottenendo risultati significativi, grazie alla generosità di cittadini, parrocchie, associazioni e realtà del territorio bergamasco, la raccolta fondi promossa da Caritas Bergamasca e da Fondazione Diakonia in favore del Venezuela devastato dal violento terremoto.

La mobilitazione è partita lunedì 29 giugno, subito dopo il sisma che ha provocato circa 3mila vittime, diverse decine di migliaia di feriti, dispersi e sfollati e una devastazione enorme, provando ulteriormente un Paese già profondamente segnato da anni di crisi economica e sociale.

«Il Venezuela ha bisogno di vicinanza»

«Grazie alla generosità di tanti abbiamo superato quota 50mila euro ma le necessità restano importanti e l’auspicio è che si continui a essere sensibili davanti al danno enorme provocato da questo terremoto – sottolinea don Roberto Trussardi, direttore di Caritas diocesana bergamasca –. La ricostruzione avrà costi molto elevati e per questo ci affidiamo a Caritas Italiana e alla rete internazionale e locale per sostenere gli interventi umanitari sul campo. Il Venezuela è un contesto già provato e ha bisogno della vicinanza concreta di tutti».

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