Emergenza terremoto, raccolti oltre 50mila euro per il Venezuela
SOLIDARIETÀ. Prosegue la raccolta fondi promossa da Caritas e Diakonia: «Danni enormi, c’è bisogno dell’aiuto di tutti».Lettura 1 min.
Nel giro di una settimana sono già stati raccolti oltre 50mila euro volti a garantire un sostegno efficace agli interventi di emergenza e, soprattutto, alla cruciale fase della ricostruzione. Sta ottenendo risultati significativi, grazie alla generosità di cittadini, parrocchie, associazioni e realtà del territorio bergamasco, la raccolta fondi promossa da Caritas Bergamasca e da Fondazione Diakonia in favore del Venezuela devastato dal violento terremoto.
La mobilitazione è partita lunedì 29 giugno, subito dopo il sisma che ha provocato circa 3mila vittime, diverse decine di migliaia di feriti, dispersi e sfollati e una devastazione enorme, provando ulteriormente un Paese già profondamente segnato da anni di crisi economica e sociale.
«Il Venezuela ha bisogno di vicinanza»
«Grazie alla generosità di tanti abbiamo superato quota 50mila euro ma le necessità restano importanti e l’auspicio è che si continui a essere sensibili davanti al danno enorme provocato da questo terremoto – sottolinea don Roberto Trussardi, direttore di Caritas diocesana bergamasca –. La ricostruzione avrà costi molto elevati e per questo ci affidiamo a Caritas Italiana e alla rete internazionale e locale per sostenere gli interventi umanitari sul campo. Il Venezuela è un contesto già provato e ha bisogno della vicinanza concreta di tutti».
Come donare
Le donazioni saranno indirizzate a Caritas Italiana, che è in costante contatto con Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l’evoluzione dell’emergenza e coordinare gli aiuti alle comunità colpite. È possibile continuare a sostenere la raccolta fondi con una donazione online attraverso la piattaforma dedicata di Caritas bergamasca (https://dona.caritasbergamo.it/emergenze) o con bonifico bancario. Per le offerte fiscalmente detraibili il versamento può essere effettuato sul conto intestato a Fondazione Diakonia Ets (Iban IT31A0760111100001048525214). In alternativa è possibile donare sul conto intestato a Caritas Bergamasca (Iban IT69E0503411105000000006330), senza però la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali. In entrambi i casi la causale da indicare è «Emergenza terremoto Venezuela».
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