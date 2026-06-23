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Cronaca / Bergamo Città Martedì 23 Giugno 2026

«Era intenzionato ad agire». Terrorismo a Bergamo, condanna a 4 anni per il pizzaiolo

IN TRIBUNALE. Condannato a quattro anni di reclusione il 22enne di origini egiziane arrestato in provincia di Bergamo nell’ambito di un’inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura di Brescia. Il giovane, processato con rito abbreviato, è stato riconosciuto responsabile di associazione a delinquere di stampo terroristico.

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Redazione Web
Redazione Web
«Era intenzionato ad agire». Terrorismo a Bergamo, condanna a 4 anni per il pizzaiolo
L’operazione era stata gestita dalla Digos, in azione a Bergamo

Bergamo

È stato condannato a quattro anni di reclusione il 22enne di origini egiziane arrestato in provincia di Bergamo nell’ambito di un’inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura di Brescia.

La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato celebrato davanti al gup di Brescia: il giovane è stato riconosciuto responsabile di associazione a delinquere di stampo terroristico. La pm Claudia Passalacqua aveva chiesto dieci anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, El Naijar era attivo sul web nella condivisione di contenuti jihadisti e apologetici legati allo Stato islamico e alla Jihad islamica palestinese.
Le indagini della Digos di Brescia e Bergamo avevano inoltre fatto emergere, secondo l’accusa, una progressiva radicalizzazione e l’intenzione di passare all’azione. Nel mirino del 22enne, che lavorava in una pizzeria nel centro di Bergamo, ci sarebbe stata anche la Basilica di Sant’Alessandro.

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Agli atti dell’inchiesta erano finite intercettazioni e materiale raccolto dagli investigatori, tra cui messaggi di propaganda, immagini con armi e riferimenti al martirio.

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