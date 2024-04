«Era l’amico che tutti avremmo voluto»: l’abbraccio della Questura ad Accetta

Sorrideva spesso e sapeva farlo soprattutto quando c’era bisogno di stemperare la tensione dei momenti più difficili. Anche così, il commissario Francesco Accetta motivava i suoi «ragazzi». È unanime il cordoglio dei colleghi della Questura di Bergamo che ieri hanno affollato la camera ardente allestita alla Casa del commiato di Seriate, dov’è stata composta la salma del dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (cui vengono indirizzate le chiamate in arrivo dal numero unico europeo di emergenza 112 e le Volanti), scomparso all’improvviso sabato sera all’età di 58 anni per un malore.

Bergamasco, Francesco Accetta è cresciuto in Città Alta e da una trentina d’anni viveva a Seriate; lascia le sue figlie gemelle, Cassandra e Francesca. L’anno scorso aveva tagliato il traguardo dei 30 anni di servizio alla Questura di Bergamo, dov’era arrivato nel 1993 dopo le prime esperienze a Milano e a Reggio Calabria, e dove ha prestato la sua attività alla Squadra Mobile, all’Ufficio Controllo del Territorio, all’Ufficio immigrazione, alla Divisione Anticrimine, alla Digos e infine all’Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Attorno al feretro circondato di mazzi di rose bianche, ieri decine di colleghi in borghese e in divisa hanno passato ore in silenzio e con le lacrime agli occhi. «Era innanzitutto un amico, oltre che un collega, una persona generosa, un grande professionista innamorato del suo lavoro e con grande senso dell’ironia», hanno detto in tanti. Commosso il saluto del prefetto, Giuseppe Forlenza, e del questore Andrea Valentino, da poche settimane alla guida della Polizia di Stato di Bergamo. «Mi sono accorto subito di quanto Francesco Accetta fosse importante all’interno della Questura – ha detto –. Rappresentava uno straordinario collante tra tutti i funzionari, un vero punto di riferimento. È una perdita dolorosa per la sua famiglia, ma anche per tutti noi».

Francesca Ferraro, vicario del questore, ricorda il forte legame che la univa ad Accetta; insieme hanno condiviso 9 anni di lavoro alle Volanti: «È l’amico che tutti vorremmo avere – ha detto –. Era un eccellente funzionario di polizia, un grande amico e una persona di una serietà, di una bontà e di una generosità come poche ce ne sono, sempre pronto a rivolgere una parola di conforto a chi ne aveva bisogno. Ai tempi del Covid, si è fatto in 4 per aiutare le persone malate che non potevano uscire di casa. E aveva una grande capacità di saper cogliere dell’ironia anche delle situazioni più impegnative». Trent’anni di lavoro nella sua città al fianco della popolazione. Era questo, soprattutto, a renderlo fiero: «Conosceva bene il tessuto sociale e tutto ciò che riguarda il nostro servizio – è il ricordo del capo di Gabinetto Andrea Sandroni –. Affrontava ogni problematica con professionalità ed esperienza, e umanamente era una persona insuperabile. Ha fatto tanto bene per la comunità, che ha servito con una passione enorme».