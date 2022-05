Esami alla sera e nei festivi, a maggio 400 prestazioni in più nella Bergamasca

Circa 400 esami in più. Sono le prestazioni ambulatoriali aggiuntive che saranno erogate in Bergamasca nel mese di maggio – e potenzialmente anche nei mesi successivi – attraverso il progetto della Regione che apre le porte degli ospedali anche in orario serale e nei giorni festivi, con l’obiettivo di tagliare liste e tempi d’attesa.