Esami di terza media per diecimila ragazzi. «Rito di passaggio verso l’adolescenza»

Di nuovo sui banchi, ma questa volta per affrontare la prima vera sfida della loro carriera scolastica. Sono 10.371 gli studenti delle scuole di primo grado della nostra provincia che in questi giorni affronteranno gli esami di fine ciclo. Diversamente dalla Maturità, le date non vengono stabilite dal Ministero dell’Istruzione, ma vengono scelte in autonomia da ogni singola scuola. Alcune scuole hanno già iniziato lunedì 10 giugno, la maggior parte martedì 11, mentre altre hanno optato per mercoledì 12.