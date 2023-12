Esposto in procura contro un sacerdote. La diocesi di Bergamo: «Già attivati nell’intento di accertare la verità»

La Rete «L’Abuso» ha presentato lo scorso ottobre un esposto in procura a Bergamo contro un sacerdote della nostra diocesi. La denuncia si basa sulla testimonianza di due presunte vittime. Entrambe avevano partecipato negli anni ’90 a dei campi per giovani e adolescenti organizzati dal sacerdote. È in questo contesto che avrebbero subito abusi fisici e psicologici.

Il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha commentato che primario è l’impegno a «cercare di capire se ci sono procedimenti a carico del sacerdote». La Chiesa italiana da una parte è in guardia contro «l’indifferenza e il far cadere nel vuoto gli appelli delle vittime o il non ascoltare nel senso vero». Dall’altra il porporato ha avuto modo di sottolineare come la verità da cercare chiede di valutare attentamente nel caso in cui una segnalazione può essere considerata come «una lettera anonima, che può rappresentare un segnale di problemi, ma anche, purtroppo, volontà di crearli o peggio di diffamazione: la giustizia richiede fatti e persone».