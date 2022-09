Esselunga, torna «Amici di scuola». Nel 2021 distribuiti nella Bergamasca 630 mila euro

Riparte «Amici di Scuola», l’iniziativa di Esselunga giunta all’ottava edizione che, in sette anni, ha permesso di distribuire oltre 104 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 14.000 scuole italiane. A Bergamo e provincia nel 2021 sono stati distribuiti 603.031 euro. Fino al 20 novembre i clienti riceveranno, a seconda della spesa effettuata, i Buoni Amici di Scuola e potranno consegnarli alla scuola di preferenza, oppure, in alternativa, donarli direttamente da casa tramite l’App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. I Buoni potranno essere caricati fino al 23 dicembre 2022.