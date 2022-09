Estorsioni, fatture false e ‘ndrangheta nella Bergamasca: 6,5 milioni di euro sequestrati - Video

Il blitz. Casi di estorsione in Bergamasca, eseguita un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti legati a una cosca della ‘ndrangheta. Decine di perquisizioni in tutta Italia, sequestrati oltre 6,5 milioni di euro. Sono oltre 30 le persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere.