Europee, Magoni (FdI): «Grande risultato». Gori (Pd): «Dati oltre ogni aspettativa»

Dal mondo politico locale arrivano le dichiarazioni sui risultati delle elezioni europee 2024 , con la vittoria di Fratelli d’Italia e l’elezione di due bergamaschi al Parlamento europeo: Lara Magoni (FdI) e Giorgio Gori (Pd).

Lara Magoni: «Dopo 25 anni Bergamo torna in Europa con la destra»

Lara Magoni «È con immensa gratitudine e profonda emozione che vi annuncio la mia elezione al Parlamento Europeo, raggiunta con oltre 20mila preferenze personali. Dopo 25 anni Bergamo torna in Europa con la destra. Questo straordinario risultato è il frutto del vostro sostegno e della vostra fiducia in me e nel nostro progetto comune». Sono le parole di Lara Magoni dopo i risultati delle europee: «Desidero ringraziare di cuore ogni singolo elettore che ha scelto di credere in me, rivolgendo un pensiero particolare ai tantissimi bergamaschi che hanno scritto il mio cognome sulla scheda elettorale. Il vostro voto è stato un atto di fiducia che porterò con me in ogni decisione e iniziativa che intraprenderò a Bruxelles. Voglio anche esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro che mi hanno sostenuta durante questa intensa campagna elettorale: senza il vostro impegno, la vostra passione e la vostra dedizione, questo traguardo non sarebbe stato possibile».

«Un ringraziamento speciale va a Fratelli d’Italia e a tutti i dirigenti, gli amministratori e i militanti mi hanno sostenuta con lealtà e impegno, risultando determinanti per raggiungere questo obiettivo». La dedica alla famiglia, «a mio padre e mia madre che non ci sono più: la forza che ho trovato per rialzarmi ogni volta che sono caduta, la capacità di mantenere i piedi sempre ben saldi per terra e ogni singola vittoria la devo a loro. Compresa questa». E il grazie a Giorgia Meloni: «Intendo dire grazie a Giorgia Meloni, la cui leadership e visione hanno ispirato il mio percorso. La sua fiducia in me è stata una fonte di grande forza e motivazione. “Giorgia, il tuo esempio e il tuo sostegno sono stati determinanti in questa vittoria”».

Lara Magoni commenta la sua elezione al Parlamento europeo. Video di Roberto Vitali

Tremaglia (FdI): «Magoni, risultato travolgente»

Andrea Tremaglia, parlamentare bergamasco e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, parla di «un risultato storico, non solo per l’Europa e l’Italia, ma anche per la nostra provincia. Le mie più grandi congratulazioni vanno infatti a Lara Magoni, che con un

Andrea Tremaglia

(Foto di Yuri Colleoni) risultato davvero travolgente diventerà la prima parlamentare europea eletta da Fratelli d’Italia Bergamo». «Il partito si conferma il primo della provincia e aumenta ulteriormente il proprio gradimento, raggiungendo il risultato record del 35,25, contro il 28,36 delle regionali. Un lavoro davvero encomiabile da parte di una comunità coesa, se pensiamo che alle elezioni europee del 2019 avevamo raccolto in provincia il 5,63».

Giorgio Gori commenta il risultato delle elezioni europee.

Gori: «Portare davvero Bergamo in Europa»

Giorgio Gori (Pd), neoletto al Parlamento europeo, in un video ha dichiarato: «È stata una bella nottata ed è un bel lunedì mattina, i risultati sono ben oltre le nostre aspettative. Per il Pd che ha preso veramente tanti voti, più di quanto ci si potesse aspettare, in città arriva al 37%, e anche per me, sono molto contento: le mie preferenze sono 210mila nel collegio Nord-Ovest, 51.400 in provincia di Bergamo e 11mila in città, voglio dire a grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, che mi hanno dato fiducia, che hanno indicato la mia preferenza, è una responsabilità: quella di portare da portare davvero Bergamo in Europa. Adesso aspettiamo con ansia il risultato della città, ma possiamo essere ottimisti e io spero».

Malanchini: «Non è bastato, ma sono soddisfatto»

Giovanni Malanchini, candidato della Lega, ha dichiarato: «È stato un lungo viaggio, molto impegnativo. Purtroppo il lavoro fatto non mi è bastato per essere eletto ma sono comunque soddisfatto. Ci tengo comunque a ringraziarvi per il grande sostengo.

Stefano Benigni Giovanni Malanchini

Benigni (FI): «Subito al lavoro per crescere ancora»

«Forza Italia ha ottenuto un risultato straordinario, affermandosi come secondo partito della coalizione di centrodestra. Un risultato che dedichiamo al nostro presidente Silvio Berlusconi, che ci ha lasciato in eredità uno spazio politico unico e importante all’interno del Partito Popolare Europeo». Così in una nota Stefano Benigni, deputato bergamasco e vicesegretario nazionale di Forza Italia. «Ringrazio Antonio Tajani - prosegue - che ha avuto la forza e il coraggio di guidare e consolidare, con entusiasmo, passione e autorevolezza, il nostro partito. Sono particolarmente soddisfatto dell’affermazione di Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest e in Lombardia, dove in questi mesi abbiamo lavorato pancia a terra per supportare Antonio Tajani. E sono orgoglioso del fatto che la Lombardia, dopo il Lazio, sarà la regione che porterà più preferenze al nostro segretario nazionale. Infine, congratulazioni e auguri di buon lavoro a Letizia Moratti e Massimiliano Salini, che hanno ottenuto un’importante affermazione personale e sono stati eletti al Parlamento Europeo», conclude.

Sorte: «Premiato il lavoro sui territori»

«Forza Italia in Lombardia ottiene il 9.3% e sfiora la doppia cifra: un risultato di cui siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi». Così Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia in Lombardia e deputato azzurro. «Tutto il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi per radicare il partito sui territori ci ha premiato - prosegue - perché siamo in netta crescita rispetto alle scorse elezioni politiche e alle ultime regionali. Antonio Tajani ha