Everest, un «occhio» puntato sul tetto del mondo grazie al laboratorio Piramide

Si tratta di una webcam installata sopra il Kala Patthar , cima nepalese di fronte all’Everest , in Himalaya , a un’altezza di 5.675 metri. La webcam - accessibile all’indirizzo www.mountaingenius.org - cattura da una distanza di soli 10 km in linea d’aria l’immagine in diretta del monte Everest, è la webcam più alta del mondo e si aggiorna ogni minuto . È stata installata per la prima volta da scienziati italiani nell’ambito del progetto EvK2Cnr / Nast Pyramid Laboratory Observatory EvK2 . Progetto che porta nel suo Dna anche un po’ di Bergamo, visto che il Comitato EvK2Cnr venne fondato da Agostino Da Polenza assieme al professor Ardito Desio sul finire degli anni Ottanta.