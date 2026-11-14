Ex caserma Montelungo, rifatti i tetti. A inizio 2027 tocca alle aule

«Prosegue, senza soste e in linea con le previsioni, l’intervento di rigenerazione urbana delle ex caserme Montelungo-Colleoni». Il punto della situazione arriva da Near sgr (partner attuatore dell’intera operazione) che annuncia l’arrivo di una nuova impresa, la «Ferraro Spa, entrata in cantiere con l’incarico di guidare l’appalto per le opere di riqualificazione edilizia della ex caserma Montelungo».

Il cronoprogramma del restauro della Montelungo

L’obiettivo resta quello annunciato nell’ultimo sopralluogo in via San Giovanni lo scorso giugno: la consegna degli spazi all’Università di Bergamo per settembre 2028, pronti per il nuovo anno accademico. E insieme al recupero dell’esistente, Near erigerà un edificio ex novo per le aule didattiche (al posto di quello demolito), con i lavori al via a inizio 2027. Dopo anni di attesa, il cantiere è partito un anno fa, a novembre 2025, con il consolidamento strutturale e la demolizione controllata di partizioni interne e solai affidati all’impresa «Nikolli srl» (incaricata anche della bonifica amianto).

Lo scorso giugno l’avvio delle opere strutturali per il rifacimento delle coperture, «già completate su 4 dei 5 edifici – illustra Near –. A settembre si è affiancata l’impresa Micron srl per la realizzazione dei pali di fondazione a cui è seguito, a fine ottobre, l’ingresso anche di Ferraro spa, che realizzerà le lavorazioni edili di riqualificazione in progressione sull’intero complesso». Un insieme di opere che daranno piena funzionalità (e agibilità, secondo le norme vigenti) agli immobili, con la realizzazione o il ripristino di strutture e pareti divisorie, ridefinizione degli spazi interni, rifacimento degli impianti elettrici, sanitari, di climatizzazione.

Parliamo di un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro che si sviluppa in un partenariato pubblico-privato promosso da Comune, Regione Lombardia, Università di Bergamo e Cdp Real Asset sgr, con il sostegno di Fondazione Cariplo (in qualità di investitore) e di Intesa Sanpaolo (in qualità di finanziatore).

Il cantiere della caserma Montelungo

(Foto di Beppe Bedolis)

Lavori: oltre 25mila mq riqualificati

L’intera operazione si chiuderà entro il primo semestre 2030, con la restituzione alla città di oltre 25mila metri quadrati interamente riqualificati. Superficie su cui sorgeranno, attorno alla piazza pubblica verde di 11mila metri quadrati, la nuova sede per la didattica e lo studentato per il diritto allo studio dell’Università di Bergamo con 284 posti letto, uno studentato convenzionato con circa 170 posti letto e soluzioni abitative con 80 appartamenti e spazi commerciali nel complesso le «Residenze San Giovanni».

Intanto, il mese scorso il Comune ha rilasciato i permessi di costruire per la realizzazione del nuovo edificio destinato alle aule didattiche, come previsto dall’accordo di programma (al posto di un vecchio edificio, demolito). «La costruzione partirà ad inizio 2027», fa sapere Near.

Il cantiere della caserma Montelungo

(Foto di Bedolis) Il cantiere della caserma Montelungo

(Foto di Bedolis)

Le nuove aule didattiche

«È un passaggio importante e necessario per andare a completare quello che sarà il primo intervento, oggetto del contratto di vendita con l’Università, che riguarda lo studentato, su via San Giovanni e vicolo San Giovanni – afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini –. A questo si aggiunge un nuovo edificio da 3.300 metri quadri destinato alle aule didattiche. Il permesso – prosegue Valesini – è stato rilasciato dopo l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, l’intervento sarà realizzato da Near sgr, per conto del Fondo immobiliare».