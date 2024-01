Ex dj muore a dieci giorni dall’ictus dopo due incidenti

Si è spento ieri mattina (3 gennaio), all’età di 60 anni, all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo, Giorgio Passera, 60 anni, ex dj e ristoratore di Bergamo, da circa un anno con casa a Roncola Alta, in Valle Imagna. Da alcuni mesi lavorava come autista in una cooperativa di Villa d’Almè. Appassionato di musica e dj in alcune radio, aveva poi intrapreso la carriera di ristoratore nella nostra provincia e per una decina d’anni in Romania.

Qui aveva anche conosciuto la futura moglie, Liliana. Tornato dal Paese dell’Est aveva dovuto lasciare l’attività di ristoratore per alcuni problemi di salute. «A metà novembre - ricorda il fratello Paolo - aveva avuto un incidente con lo scooter mentre da casa stava andando al lavoro: nel tentativo di evitare un bus era finito in un fosso. Ricoverato in ospedale per alcune fratture si era poi ripreso ed era tornato a casa».