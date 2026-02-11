Ex Fermi, nel palazzo storico case di lusso targate Agostini

Chi conosce bene la città sa che dietro quei muri affacciati tra via Masone e via Albini si nasconde un pezzo importante della Bergamo del primo Novecento: l’ex sede del Centro Studi Enrico Fermi, un edificio elegante, vincolato, carico di storia. Il tempo, però, non è stato clemente. L’assenza di una funzione e la mancanza di interventi hanno trasformato quel luogo in una presenza muta, sempre più esposta al rischio di degrado.

L’edificio, appartenuto al conte Palma Camozzi e tutelato dalla Sovrintendenza, è stato acquistato da Giacomo Agostini, icona assoluta del motociclismo mondiale Oggi quella storia sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo. A cambiare le sorti dell’immobile è stato l’ingresso di un nuovo proprietario deciso a investire non solo risorse, ma anche una visione precisa. L’edificio, appartenuto al conte Palma Camozzi e tutelato dalla Sovrintendenza, è stato acquistato da Giacomo Agostini, icona assoluta del motociclismo mondiale, che ha scelto di puntare su questo angolo della città insieme al figlio Piergiacomo. «Da tempo ne parlavamo – spiega Agostini – perché per un bergamasco è davvero un dispiacere vedere uno spazio così centrale lasciato andare. L’idea è sempre stata quella di recuperarlo, senza snaturarlo, mantenendone la bellezza».

Un’operazione tuttaltro che marginale anche sotto il profilo economico. «L’acquisto ha superato i due milioni di euro. È stata una trattativa lunga, seguita con attenzione», racconta. La riservatezza resta massima sui dettagli dell’accordo, seguito dall’agenzia Royal, ma il valore attribuito all’immobile riflette la sua posizione, il pregio architettonico e le possibilità offerte dal progetto di riqualificazione. Il piano, depositato in Comune nelle scorse settimane, prevede un restauro conservativo che mira a preservare l’identità originaria dell’edificio, integrando al tempo stesso soluzioni contemporanee.

All’interno troveranno spazio tre-cinque unità abitative, dotate di box privati, così da alleggerire la pressione delle auto sulla strada. Gli appartamenti saranno realizzati in classe energetica A, con particolare attenzione a efficienza, sostenibilità e innovazione tecnologica. «Manterrà il suo sapore antico», sottolinea Agostini. I tempi saranno necessariamente lunghi. «Siamo in attesa dei permessi – aggiunge – e appena arriveranno partiremo. Ma sarà un lavoro delicato, da fare bene: difficilmente tutto sarà concluso prima della fine del 2027».

I precedenti investimenti