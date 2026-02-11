Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Ex Fermi, nel palazzo storico case di lusso targate Agostini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

IL CANTIERE. L’edificio all’angolo tra via Masone e via Albini che ospitava il Centro Studi è stato acquistato dal campione di motociclismo: «Riqualificazione nel 2027, non lo snaturerà».

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Chi conosce bene la città sa che dietro quei muri affacciati tra via Masone e via Albini si nasconde un pezzo importante della Bergamo del primo Novecento: l’ex sede del Centro Studi Enrico Fermi, un edificio elegante, vincolato, carico di storia. Il tempo, però, non è stato clemente. L’assenza di una funzione e la mancanza di interventi hanno trasformato quel luogo in una presenza muta, sempre più esposta al rischio di degrado.

L’edificio, appartenuto al conte Palma Camozzi e tutelato dalla Sovrintendenza, è stato acquistato da Giacomo Agostini, icona assoluta del motociclismo mondiale

Oggi quella storia sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo. A cambiare le sorti dell’immobile è stato l’ingresso di un nuovo proprietario deciso a investire non solo risorse, ma anche una visione precisa. L’edificio, appartenuto al conte Palma Camozzi e tutelato dalla Sovrintendenza, è stato acquistato da Giacomo Agostini, icona assoluta del motociclismo mondiale, che ha scelto di puntare su questo angolo della città insieme al figlio Piergiacomo. «Da tempo ne parlavamo – spiega Agostini – perché per un bergamasco è davvero un dispiacere vedere uno spazio così centrale lasciato andare. L’idea è sempre stata quella di recuperarlo, senza snaturarlo, mantenendone la bellezza».

Un’operazione tuttaltro che marginale anche sotto il profilo economico. «L’acquisto ha superato i due milioni di euro. È stata una trattativa lunga, seguita con attenzione», racconta. La riservatezza resta massima sui dettagli dell’accordo, seguito dall’agenzia Royal, ma il valore attribuito all’immobile riflette la sua posizione, il pregio architettonico e le possibilità offerte dal progetto di riqualificazione. Il piano, depositato in Comune nelle scorse settimane, prevede un restauro conservativo che mira a preservare l’identità originaria dell’edificio, integrando al tempo stesso soluzioni contemporanee.

All’interno troveranno spazio tre-cinque unità abitative, dotate di box privati, così da alleggerire la pressione delle auto sulla strada. Gli appartamenti saranno realizzati in classe energetica A, con particolare attenzione a efficienza, sostenibilità e innovazione tecnologica. «Manterrà il suo sapore antico», sottolinea Agostini. I tempi saranno necessariamente lunghi. «Siamo in attesa dei permessi – aggiunge – e appena arriveranno partiremo. Ma sarà un lavoro delicato, da fare bene: difficilmente tutto sarà concluso prima della fine del 2027».

I precedenti investimenti

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato dal campione sul territorio bergamasco. Tra gli altri investimenti figura anche l’acquisto di una cascina del 1700 in via Quintino Basso, segno di una strategia orientata al recupero del patrimonio storico e al suo ritorno a una funzione viva e contemporanea. Un’operazione che trova il favore dell’amministrazione comunale. «Interventi privati come questo – commenta l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini – sono fondamentali per affrontare e prevenire situazioni di degrado, pur in un contesto di pregio. Non tutto può passare dall’azione pubblica: il contributo dell’edilizia privata è decisivo. In un’area già interessata da importanti trasformazioni, dal recupero della Caserma Montelungo ad altri progetti, l’ex Fermi rappresentava l’ultimo tassello rimasto in sospeso. Ora anche questo spazio è pronto a tornare parte attiva della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Ambiente
Risorse naturali
Giacomo Agostini
Piergiacomo Agostini
Francesco Valesini
comune