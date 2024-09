Ex poste di via Clara Maffei, chiuso con successo il bando di vendita. Ora la ristrutturazione

Un palazzo abbandonato - del Gruppo Poste Italiane - nel cuore del centro di Bergamo: 6.500 metri quadrati su sette piani, un’area scoperta di circa 1.300 e un’altra interrata, con accessi e scivoli. Ora si va verso la ristrutturazione, come comunicato dal comune di Bergamo: «È stato concluso con successo il bando di Europa Gestioni Immobiliari Spa per la vendita dell’immobile situato in via Clara Maffei al civico 9».

Un primo tentativo di vendita, risalente al 2021, non era andato a buon fine L’edificio di Poste Italiane è caduto in disuso nel 2010, dopo la cessazione delle attività. Ne sono scaturiti problemi di degrado e sicurezza, per i quali la proprietà è intervenuta in più occasioni, fino a installare una recinzione definitiva per evitare l’accesso a estranei.

Un primo tentativo di vendita, risalente al 2021, non era andato a buon fine, mentre il bando di giugno 2024 ha trovato esito favorevole sul mercato, con l’aggiudicazione a un soggetto interessato alla valorizzazione dell’immobile. Entro fine anno il rogito, a cui seguirà un confronto con l’amministrazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio del cantiere.

Le reazioni