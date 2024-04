Ex Principe di Napoli, il 29 aprile parte il cantiere in via Pignolo

L’intervento di restauro e rifunzionalizzazione avrà un valore di circa 3,6 milioni di euro e sarà realizzato dal gruppo Ferretti casa, come extra onere legato all’operazione urbanistica del piano Parco ovest 2, l’area che fa da cerniera tra il Villaggio degli Sposi e il quartiere di San Tomaso de’ Calvi.

Un iter lungo e dibattuto

Dopo anni dalla sua dismissione, l’Amministrazione concretizza così il recupero di un edificio che è stato a lungo al centro del dibattito cittadino: dopo diverse ipotesi di riutilizzo, compresa la vendita, l’accordo con Ferretti Casa ha consentito di sbloccare l’iter dell’edificio, che non solo rimarrà pubblico, ma verrà anche completamente rimesso a nuovo e restaurato.

Vecchie foto degli interni del Principe di Napoli

Il progetto

Il progetto prevede di collocare all’interno dell’immobile diverse funzioni dall’alto contenuto sociale e culturale tra loro interconnesse quali residenza a canone concordato, negozi, spazi per funzioni pubbliche e spazi destinati alle realtà associative ed artistiche con particolare riferimento a quelle presenti nel quartiere, luoghi di aggregazione e spazi per la lettura; il complesso ospiterà anche spazi destinati allo sviluppo di esperienze nel campo agroalimentare con ambienti destinati alla ristorazione con annesso orto urbano per l’utilizzo di prodotti a chilometro zero.

A tutto ciò si accompagna un unicum, ideato e proposto nell’anno della Capitale della cultura appena conclusosi, quale la scelta di destinare il corpo di fabbrica dell’intero complesso che si affaccia su via Pignolo ad accogliere l’installazione site-specific di Andrea Mastrovito, ideata appositamente per gli spazi dell’Ex Asilo e intitolata “L’uomo che non poteva fare miracoli”. L’opera “abita” il contesto, cui è intimamente legata dalla tecnica esecutiva - principalmente l’intaglio murale - diventando parte di esso e sviluppandosi lungo i diversi ambienti, di volta in volta incisa, intarsiata, intagliata nei muri, negli intonaci e negli infissi su più livelli narrativi; ambienti lasciati appositamente intatti e disabitati come nei decenni passati.

Un bando per la gestione degli spazi