Ex Principe di Napoli, c’è il via libera della Soprintendenza al recupero

È arrivato lunedì sui tavoli di Palazzo Frizzoni il parere favorevole della Soprintendenza all’intervento di riqualificazione dell’ex Principe di Napoli, palazzo storico nel cuore del borgo Pignolo. Come atteso rispetto ad un edificio con una tale stratificazione storico architettonica, qualche prescrizione è stata fornita da chi sovraintende la gestione dei beni culturali della città, ma il senso del progetto redatto dal Comune di Bergamo per far rivivere lo stabile non muterà. Da ex asilo (questa l’ultima destinazione, fino al 1983), il Principe di Napoli diventerà un contenitore per più di una funzione: alloggi in housing sociale «innovativo», uffici, botteghe, spazi per il quartiere. E con il placet della commissione paesaggio della Soprintendenza, ora si va spediti.

Gli uffici dovranno ora rilasciare i permessi di costruire, ci vorrà circa un mese. Poi il via al cantiere che dovrebbe partire nei primi mesi del 2024 e chiudersi tra un paio d’anni. Il Comune di Bergamo, proprietario dello stabile, non dovrà bandire alcuna gara per affidare i lavori perché ad eseguirli sarà la società Ferretti Casa (l’intervento si aggira intorno ai 3 milioni di euro). La riqualificazione del Principe di Napoli è stata tecnicamente definita «extra standard», un «plus» generato dall’operazione edilizia al Parco Ovest 2, avviata proprio dalla Ferretti.

Un interno dell’ex asilo Principe di Napoli in via Pignolo

(Foto di Beppe Bedolis) Dopo anni di abbandono (con qualche uso transitorio e sperimentale al piano terra) si avvicina la rinascita di un edificio che è stato al centro del dibattito pubblico per lungo tempo. In sua difesa è sorto anche un Comitato che chiedeva alla Giunta Gori di salvarlo dalla vendita. L’ex asilo era stato infatti inserito nella lista delle alienazioni, poi depennato e salvato dall’operazione legata al Parco Ovest 2, nel 2020. Cercando di garantire una sostenibilità economica, l’amministrazione comunale ha previsto diverse destinazioni dalla vocazione sociale e pubblica, rispettando così il vincolo richiesto dal lascito del 1998 (quando veniva donato al Comune dall’«Asilo Principe di Napoli», ente equiparabile alle Ipab). Il contesto è delicato, non a caso le indagini storico archeologiche hanno prodotto un documento corposo, con 1.200 pagine di rilievi. Il nucleo più antico del Principe di Napoli risale al Seicento a cui si aggiunge un corpo di fabbrica ottocentesco e una piccola costruzione degli anni Sessanta che sarà demolita.

Il progetto ispirato a Cascina Cuccagna a Milano