Ex Sace, demolizione quasi ultimata - Le foto dei lavori

Prima, però, si verificherà lo stato di «salute» dei terreni: «Entro fine mese ci incontreremo con Arpa e l’Ufficio ecologia del Comune. Sono stati individuati tra i 30 e i 40 punti di “caratterizzazione”, dove si faranno le analisi del sottosuolo – commenta Amico -. Ma siamo ottimisti». La fine del cantiere è prevista per la metà del 2028, ma per gli appartamenti (144, con finiture di lusso, divisi in sei torri più una di edilizia convenzionata) le vendite sono già cominciate.