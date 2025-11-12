Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025
Ex Sace, demolizione quasi ultimata - Le foto dei lavori
È iniziata mercoledì mattina 12 novembre, nelle prime ore del giorno in via Baioni, l’ultima fase della demolizione dell’ex stabilimento Sace, a Bergamo.
La «pinza», con il suo lungo braccio, entro giovedì 13 finirà di smantellare ciò che resta dei vecchi capannoni di cemento armato. Procede dunque spedita l’opera edile che porterà al grande complesso residenziale delle Baioni Tower, un progetto della World Building costituita dalle imprese Acerbis, Nicoli e Zappettini. Giuseppe Amico, amministratore unico della società, traccia il percorso: «A dicembre firmeremo la convenzione con il Comune, verso marzo partirà il cantiere».
Prima, però, si verificherà lo stato di «salute» dei terreni: «Entro fine mese ci incontreremo con Arpa e l’Ufficio ecologia del Comune. Sono stati individuati tra i 30 e i 40 punti di “caratterizzazione”, dove si faranno le analisi del sottosuolo – commenta Amico -. Ma siamo ottimisti». La fine del cantiere è prevista per la metà del 2028, ma per gli appartamenti (144, con finiture di lusso, divisi in sei torri più una di edilizia convenzionata) le vendite sono già cominciate.
