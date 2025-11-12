Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025

Ex Sace, demolizione quasi ultimata - Le foto dei lavori

È iniziata mercoledì mattina 12 novembre, nelle prime ore del giorno in via Baioni, l’ultima fase della demolizione dell’ex stabilimento Sace, a Bergamo.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore
La demolizione
La demolizione
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La «pinza», con il suo lungo braccio, entro giovedì 13 finirà di smantellare ciò che resta dei vecchi capannoni di cemento armato. Procede dunque spedita l’opera edile che porterà al grande complesso residenziale delle Baioni Tower, un progetto della World Building costituita dalle imprese Acerbis, Nicoli e Zappettini. Giuseppe Amico, amministratore unico della società, traccia il percorso: «A dicembre firmeremo la convenzione con il Comune, verso marzo partirà il cantiere».

La demolizione
La demolizione
(Foto di Bedolis)
La demolizione
La demolizione
(Foto di Bedolis)
La demolizione
La demolizione
(Foto di Bedolis)
Leggi anche

Prima, però, si verificherà lo stato di «salute» dei terreni: «Entro fine mese ci incontreremo con Arpa e l’Ufficio ecologia del Comune. Sono stati individuati tra i 30 e i 40 punti di “caratterizzazione”, dove si faranno le analisi del sottosuolo – commenta Amico -. Ma siamo ottimisti». La fine del cantiere è prevista per la metà del 2028, ma per gli appartamenti (144, con finiture di lusso, divisi in sei torri più una di edilizia convenzionata) le vendite sono già cominciate.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Costruzioni, Proprietà
Ambiente
inquinamento
Politica
Enti locali
Economia (generico)
Sergio Rizza
Giuseppe Amico
Sace
World Building
Acerbis
comune
Arpa