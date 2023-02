Facchinetti dopo la rapina: «Violata l’intimità famigliare, ferita in maniera indelebile la nostra serenità»

Il cantautore Roby Facchinetti torna a parlare attraverso i social della terribile vicenda che lo ha visto protagonista domenica scorsa: il cantante dei Pooh è stato minacciato da una banda di malviventi che si sono introdotti in casa sua per rubare oggetti di valore . Facchinetti, nel primo pomeriggio di domenica 5 febbraio ha voluto ringraziare le istituzioni pubbliche che si stanno interessando al caso per riuscire a incastrare la banda in modo da evitare che altre famiglie possano subire lo stesso trattamento . Un ringraziamento particolare poi è stato rivolto a tutti i fans e la gente che ama Facchinetti e i Pooh e che ha manifestato in vari modi la propria vicinanza al cantante atteso nei prossimi giorni sul palco dell’Ariston.