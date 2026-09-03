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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie

LA MANIFESTAZIONE. Sabato 5 settembre dalle 15 laboratori, giochi e animazione con oltre 50 realtà. Accesso gratuito, merenda per i bambini alle 16,45.

Lettura 1 min.
Redazione Web
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«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie
«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie

Bergamo

Laboratori, giochi e attività per riscoprire il valore della gentilezza e della riconciliazione. Sabato 5 settembre, dalle 15 alle 19, il Parco Turani di Redona ospiterà la 27ª Festa delle Famiglie, organizzata dai Servizi per l’infanzia e la genitorialità del Comune di Bergamo con il Consorzio Sol.Co Città Aperta e HG80. L’ingresso e tutte le iniziative saranno gratuiti.

La manifestazione permetterà alle famiglie di conoscere servizi, associazioni e realtà impegnati nell’ambito dell’infanzia a Bergamo e provincia.

«Facciamo la pace?», il tema dell’edizione

Il filo conduttore sarà la pace, raccontata attraverso una domanda semplice e immediata, spesso pronunciata dai bambini dopo un litigio: «Facciamo la pace?».

«La pace non è soltanto un grande tema internazionale, ma è anche la capacità quotidiana di ascoltarsi, riconoscere l’altro, chiedere scusa e ricominciare», sottolinea l’assessora ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi. «I bambini ci mostrano che dopo un conflitto è possibile ritrovarsi e che un gesto gentile può cambiare il modo in cui viviamo una relazione».

«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie
«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie

Oltre 50 realtà tra giochi e laboratori

Le oltre 50 realtà partecipanti proporranno nei propri stand attività suddivise per fasce d’età: da zero a sei anni, da sei a 14 anni e per tutte le età. La mappa completa potrà essere ritirata agli ingressi del parco di via Giacomo Radini Tedeschi e via Montello.

Associazioni e servizi hanno inoltre realizzato opere ispirate alla pace, che saranno riunite in un’installazione collettiva allestita su uno degli alberi del parco.

«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie
«Facciamo la pace?»: al Parco Turani torna la Festa delle Famiglie

Alle 16,45 sarà offerta una merenda a tutte le bambine e i bambini, grazie alla collaborazione della Dispensa Sociale della cooperativa Namasté, di Aspan e di alcuni panifici bergamaschi. La giornata terminerà alle 18,30 con un momento collettivo curato dalle ludoteche cittadine Giocagulp e Locatelli.

Per tutto il pomeriggio sarà attivo anche il punto ristoro di Edoné. In caso di maltempo la festa sarà annullata e non verrà recuperata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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