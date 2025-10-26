Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025

Fai, cinque siti bergamaschi in corsa per i «Luoghi del cuore»

IL BANDO. In Lombardia presentate 21 progetti, con la nostra provincia fra le più attive. A gennaio la graduatoria degli ammessi ai finanziamenti.

Andrea Taietti
Andrea Taietti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore
La chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore

Cinque luoghi bergamaschi hanno partecipato al bando «I Luoghi del cuore 2025» del Fai dopo aver superato la soglia dei 2.500 voti nel censimento nazionale chiuso lo scorso giugno: San Giorgio ad Almenno San Salvatore, Santa Maria della Pace ad Alzano Lombardo, la chiesetta di Santa Lucia a Covo, il Santuario della Madonna delle Grazie ad Ardesio e la motonave «La Capitanio» di Lovere sono i protagonisti di questa nuova stagione di cura e valorizzazione della memoria collettiva bergamasca.

La chiesa di Santa Maria della pace ad Alzano
La chiesa di Santa Maria della pace ad Alzano

La cura dei luoghi storici e artistici

Un risultato che conferma la sensibilità diffusa del territorio per la tutela del patrimonio locale, e che inserisce la provincia orobica in un quadro nazionale di partecipazione straordinaria. In tutta Italia, infatti, sono stati 221 i luoghi aventi diritto al bando – il numero più alto dalla nascita dell’iniziativa – e 115 i progetti presentati, provenienti da 17 regioni. Tra questi, 85 interventi di restauro, riqualificazione o risanamento e 30 proposte di valorizzazione culturale, a testimoniare una visione sempre più articolata del concetto di «cura dei luoghi». Il bando 2025, chiuso lo scorso 30 settembre, ha raccolto in tre mesi e mezzo un fermento di iniziative. «Quest’anno abbiamo registrato una partecipazione di qualità altissima – racconta Claudio Cecchinelli, delegato I Luoghi del cuore Fai di Bergamo –. La rete territoriale ha funzionato, c’è stato ascolto reciproco e una consapevolezza nuova: ogni voto raccolto non è stato solo un gesto d’affetto, ma una promessa di futuro per i nostri luoghi».

Il santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio
Il santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio

La commissione tecnica del Fai in azione

La provincia di Bergamo, con i suoi cinque progetti in gara, si conferma tra le più attive in Lombardia, regione che ha presentato complessivamente 21 proposte. Un dato che non sorprende: il territorio bergamasco, più volte protagonista delle classifiche del censimento Fai, esprime da anni una fitta trama di comitati e gruppi civici che operano dal basso per la tutela di chiese, borghi, sentieri e architetture di comunità. Il percorso di selezione ora entra nella fase più delicata. La commissione tecnica del Fai, composta da rappresentanti degli uffici Luoghi del cuore, Restauri, Valorizzazione e Ambiente, è al lavoro per valutare ogni proposta sulla base di otto parametri: dall’impatto culturale alla sostenibilità economica, dal coinvolgimento della comunità alla qualità progettuale. Dopo la validazione della short list da parte della Direzione culturale, l’esito sarà condiviso con Intesa Sanpaolo, partner storico dell’iniziativa.

Motonave La Capitanio 1926, Lovere
Motonave La Capitanio 1926, Lovere

L’attesa ora è per metà gennaio 2026, quando saranno annunciati i progetti ammessi a contributo e pubblicata sul sito www.iluoghidelcuore.it la graduatoria ufficiale, suddivisa tra ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati per esaurimento fondi e non ammessi per carenze documentali. Intanto, nelle parole dei referenti locali si percepisce una soddisfazione profonda, matura: «Essere parte di questa rete significa molto più che concorrere a un bando – sottolineano Cecchinelli –. Significa custodire il senso di appartenenza a un territorio che non vuole dimenticare i suoi luoghi, ma continuare a raccontarli, proteggerli, farli vivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Almenno San Salvatore
Alzano Lombardo
Ardesio
Covo
Lovere
Arte, cultura, intrattenimento
Monumenti, Siti storici
architettura
Tempo libero
Turismo
Politica
Enti locali
Andrea Taietti
Claudio Cecchinelli
Fai
Intesa Sanpaolo