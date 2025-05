Famiglia in difficoltà, la Lav interviene per tutelare il cane e ora Lucky cerca un nuovo padrone

Il cane era di proprietà di una famiglia in condizione di fragilità economica e sociale che, nonostante la buona volontà, non era in grado di prendersi cura dell’animale. Considerato il contesto particolare, la Lav, grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine, ha risolto la situazione, gestendola con sensibilità ed evitando denunce formali.

La storia di Lucky

Quattro anni fa Lucky è arrivato a Ponteranica come regalo di compleanno per uno dei bambini della famiglia. Forse sottovalutando l’impegno necessario per accogliere un cane in casa, l’entusiasmo iniziale di un cucciolo in famiglia si è presto dissipato, lasciando Lucky legato a un attaccapanni, senza spazio e senza una ciotola, raramente era portato all’esterno, e doveva usare il terrazzo come unico luogo per i suoi bisogni.