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Cronaca / Bergamo Città Sabato 21 Marzo 2026

Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino: allertato il Centro antiveleni di Bergamo

AD ASCOLI. Accertamenti su padre, madre e due bambini residenti a Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno: allertato l’elisoccorso per trovare l’antidoto.

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Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino: allertato il Centro antiveleni di Bergamo
La sala operativa del Centro antiveleni di Bergamo

Una famiglia residente a Castel di Lama (in provincia di Ascoli Piceno) è ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli Piceno per una sospetta intossicazione alimentare, verosimilmente legata al consumo di un prodotto a base di salmone acquistato in un punto vendita della catena Eurospin, recentemente oggetto di richiamo precauzionale per una possibile contaminazione da botulino.

Coinvolti papà, mamma e due bambini

Si tratta di quattro persone - padre, madre e due figli minori - che hanno manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione: intensi dolori addominali, diarrea e vomito. A far scattare l’allarme è stata la donna, che, informata del ritiro del lotto tramite i media, ha contattato il 118. I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento immediato in ospedale.

Una volta giunti al pronto soccorso, tutti i componenti della famiglia sono stati sottoposti ad accertamenti clinici, inclusi esami specifici per verificare l’eventuale presenza nel sangue di tossine riconducibili al botulino.

La consulenza del Centro di Bergamo

Nel frattempo, il personale sanitario ha attivato un consulto con il Centro antiveleni di Bergamo, che ha suggerito un coordinamento diretto con il Ministero della Salute. Qualora gli esiti degli esami dovessero confermare la presenza della tossina, è già stato predisposto un protocollo d’emergenza che prevede il trasferimento urgente dell’antidoto da Roma tramite elisoccorso, per consentirne la somministrazione tempestiva ai pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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