Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino: allertato il Centro antiveleni di Bergamo

Coinvolti papà, mamma e due bambini

Si tratta di quattro persone - padre, madre e due figli minori - che hanno manifestato sintomi compatibili con un’intossicazione: intensi dolori addominali, diarrea e vomito. A far scattare l’allarme è stata la donna, che, informata del ritiro del lotto tramite i media, ha contattato il 118. I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento immediato in ospedale.