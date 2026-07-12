Fentanyl, negli ospedali bergamaschi: vigilanza rafforzata per prevenire i furti

Una vigilanza più ferrea, controlli più puntuali. Da Roma, l’allerta sul fentanyl è arrivata anche in Lombardia e a Bergamo. Dopo la sottrazione di 80 fiale dell’oppioide sintetico – utilizzato come anestetico e nella terapia del dolore, ma anche spacciato illecitamente come stupefacente – in un ospedale della capitale, il sistema sanitario ha dato un’ulteriore stretta per prevenire nuove criticità. Nei giorni scorsi Regione Lombardia ha inoltrato alle Ats, alle Asst, a medici e farmacisti la nuova circolare del ministero della Salute, specificando che «in caso di furti sia di fentanyl sia di altri medicinali, non solo stupefacenti, deve essere informata tempestivamente la Direzione generale Welfare e fatta immediatamente denuncia alle autorità competenti e alle forze dell’ordine». Inoltre, è stata data indicazione di «informare tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie di competenza rafforzando le attività di vigilanza sulla corretta tenuta e conservazione dei medicinali stupefacenti».