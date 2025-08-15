Cronaca / Bergamo Città
Ferragosto, pienone in Città Alta e pic-nic al lago e in montagna. Lunghe code in provincia - Foto e video
LA GIORNATA DI FESTA. Ferragosto restituisce quest’anno la fotografia di un capoluogo decisamente vivo e frequentato, con tanta gente in giro. Anche in provincia pic-nic, camminate e grigliate in montagna. La Bergamasca è all’insegna del pienone per questa giornata di relax.
Bergamo festeggia il Ferragosto nel migliore dei modi, anche grazie al bel tempo. Se Città Alta rimane tra le destinazioni più gettonate per trascorrere la festività, a passeggio o al tavolo dei ristoranti che per oggi registrano il tutto esaurito, anche nel centro piacentiniano, nonostante le temperature torride, non mancano i temerari che hanno scelto di uscire per prendere una calda boccata d’aria tra le vie dello shopping, ma con i negozi inevitabilmente chiusi.
Piazza Vecchia e i monumenti cittadini sono gremiti di visitatori e turisti, che prediligono l’ombra per godersi un momento di relax, mentre scattano una foto ricordo di Bergamo. Per uno spuntino veloce tanti hanno scelto panini da casa o pizza da asporto, seduti sui gradini della Biblioteca Mai o sotto i portici di Palazzo della Ragione.
Si segnalano lunghe code alla funicolare per raggiungere Bergamo Alta.
Discreto anche il traffico per le vie della città, tra coloro che sono invitati alle tradizionali grigliate in famiglia o con amici, mentre altri hanno optato per la classica gita fuori porta, tendenzialmente verso la montagna o il lago, alla ricerca di un piccolo refrigerio.
Le zone pic-nic sono gremite in tutta la provincia: un esempio l’area di Bossico, così come tantissimi hanno raggiunto i rifugi della nostra provincia. Piacciono le località turistiche delle nostre valli così come piace il pranzo in riva al lago - l’esempio a Monasterolio -: l’occasione è per trascorrere un weekend al fresco.
