Ferragosto, le temperature non danno tregua. Ma da lunedì attesa aria più fresca

Afa e umidità fanno schizzare le temperature alle stelle. Le giornate di domenica e lunedì sono state le più calde della nuova ondata di calore che si è abbattuta sulla Bergamasca, poi le temperature sono scese. Di poco, un paio di gradi suppergiù, ma essendo aumentata l’umidità in circolazione, la sensazione è che faccia anche più caldo di prima. Praticamente martedì non è mai scesa al di sotto del 50% e la situazione non cambierà nei prossimi giorni, nonostante le temperature si stabilizzeranno, fino a domenica, tra i 32 e i 34 gradi.

Mercoledì massima record a Treviglio

Stando ai dati delle stazioni online del Centro Meteo Lombardo, mercoledì il record di 36.2 si è registrato a Geromina di Treviglio poco prima delle 16, seguito dai 35.7 di Treviglio. I valori si sono assestati tra i 34 e i 35 gradi nelle zone di pianura, Isola, laghi e hinterland, per diminuire progressivamente salendo di quota, ma restando sempre elevati. Al Passo San Marco, a 2mila metri d’altezza, così come al rifugio Capanna 2000 dell’Alpe Arera, la massima ha toccato rispettivamente i 23.1 e i 23.2 gradi.

L’umidità alle stelle

A peggiorare la situazione, però, l’umidità che aumenta la percezione del caldo. Così 33 gradi con un tasso di umidità al 50% ce ne fanno percepire 41: 40 se, come mercoledì, è sceso al 45%. Se i gradi invece sono 35 con il 50% di umidità ne percepiamo 45 (44 al 45%). Lo stesso bollettino Humidex emesso da Arpa Lombardia indica, per ora fino al 15 agosto, un disagio da calore forte, fermo restando che nella percezione del calore intervengono anche variabili fisiche individuali e ambientali.

Il disagio può essere limitato adottando comportamenti adeguati, ad esempio limitando l’attività fisica nelle ore più calde. E ieri, per le temperature elevate, la Pro Loco di Valtorta ha spostato a data da destinarsi la tradizionale camminata lungo i sentieri del paese dell’Alta Val Brembana in programma alle 15. Anche in quella zona le temperature hanno raggiunto i 30 gradi: 29.1 a Peghera di Taleggio e 32.1 a Olmo al Brembo con umidità al 60% che ne fa percepire tra i 37 e i 42.

Ondata di calore per tutta la settimana

Iniziata l’8 agosto, l’ondata di calore proseguirà tutta la settimana di Ferragosto: «Potrebbe smorzarsi un po’ a partire da settimana prossima – dichiara il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi - ma non aspettiamoci il fresco. Le temperature resteranno sui 32-33 gradi e quindi sopra la media del periodo». Che ad agosto è di 29 gradi per la massima e 19 per la minima. «Tra mercoledì e giovedì sono previsti temporali diffusi su Alpi, Prealpi e Orobie – continua il meteorologo -. Resta da capire se riusciranno a sconfinare, in tarda serata, anche sulle aree pedemontane della Bergamasca, ma in ogni caso rimescoleranno solo un po’ l’aria, senza portare refrigerio».

Minime in città mai sotto i 24 gradi

Le temperature resteranno elevate, come ormai accade da venerdì scorso, dove i valori si erano portati sui 31 gradi per salire gradualmente fino a lunedì. «Sicuramente si tratta di un’ondata di caldo intensa quasi quanto quella a cavallo tra giugno e luglio, sia in termini di durata che di valori delle temperature. Rispetto ad allora, però, essendosi accorciate le giornate, va un po’ meglio di notte, ma solo fuori dai centri urbani, dove, invece, le minime non scendono comunque sotto i 24 gradi».

Il trend in rialzo degli ultimi anni