Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Marzo 2026

Ferrovie, guasto a Lambrate. Possibili disagi sulla linea Bergamo-Milano

TRASPORTI. Trenord comunica che «è in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Rfi».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La stazione di Bergamo
La stazione di Bergamo

Bergamo

La circolazione ferroviaria sulla linea Bergamo-Milano è rallentata - comunica Trenord - per «un guasto a uno scambio nella stazione di Lambrate». Sono quindi previsti ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni, specifica l’azienda.

Alle 17 la circolazione da e verso Bergamo procedeva quasi regolarmente: solo alcuni convogli in arrivo da Milano Lambrate sono arrivati in città con un ritardo tra i 5 e i 10 minuti. I disagi sono aumentati dopo le 18, ma nessun treno ha superato i 15 minuti di ritardo. In serata la circolazione è ripresa regolarmente.

