Ferrovie, guasto a Lambrate. Possibili disagi sulla linea Bergamo-Milano

La circolazione ferroviaria sulla linea Bergamo-Milano è rallentata - comunica Trenord - per «un guasto a uno scambio nella stazione di Lambrate». Sono quindi previsti ritardi fino a 30 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni, specifica l’azienda.

Alle 17 la circolazione da e verso Bergamo procedeva quasi regolarmente: solo alcuni convogli in arrivo da Milano Lambrate sono arrivati in città con un ritardo tra i 5 e i 10 minuti. I disagi sono aumentati dopo le 18, ma nessun treno ha superato i 15 minuti di ritardo. In serata la circolazione è ripresa regolarmente.