Festa del cioccolato, un successo: trentamila visitatori in quattro giorni

Grande successo di pubblico per la decima edizione della Festa del cioccolato, conclusasi domenica 29 gennaio in città. Nei quattro giorni di apertura, da giovedì a domenica, gli stand sono stati visitati da circa trentamila persone, complice il bel tempo e le iniziative programmate per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 che hanno animato il Sentierone nel fine settimana. L’appuntamento si conferma quindi uno dei più amati dai bergamaschi che apprezzano, in particolar modo, la qualità dell’offerta e l’originalità dei maestri cioccolatieri.