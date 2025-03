Festa del papà: mandaci i tuoi scatti tra ricordi e avventure

I padri possono essere saggi come il Re Leone «Mufasa» o severi ma premurosi come Simba per la piccola Kiara. I padri possono essere timidi e apprensivi ma pronti ad affrontare ogni avversità, come l’instancabile Marlin che non si arrende mai per ritrovare il suo Nemo, oppure pronti a sacrificare tutto per il bene di un figlio come Viggo Mortensen in «The Road». I padri possono essere un modello a cui aspirare, come il padre di Bambi, o impegnati a costruire un mondo felice per i proprio bimbi, come Will Smith nel film «Alla ricerca della felicità» o Roberto Benigni ne «La vita è bella».

I padri possono maturare, dimostrando che non si smette mai di imparare e che anche i figli possono insegnare molto, come successo a Robert Crawley di «Downton Abbey». I papà possono essere «cool» e dare ottimi consigli, come Sandy Cohen di «The O.C.». E non sempre un padre è per forza chi ci ha messo al mondo, come insegnano Hans Hubermann in «Storia di una ladra di libri» e Joel in «The Last of Us». I papà nella storia del cinema e della letteratura sono tanti e molto diversi tra loro, da Geppetto che impara col tempo cosa significa essere padre al dolce e buffo Arthur Weasley, passando per Daniel di «Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre» che pur di trascorrere del tempo con i propri bimbi se ne inventa di tutti i colori.

