Festa dell’Apparizione in Borgo Santa Caterina, la Messa con il vescovo - Video

Venerdì 18 agosto alle 17.30 in Borgo Santa Caterina, in occasione della Festa dell’Apparizione, il vescovo Francesco Beschi ha presieduto la Messa solenne. La celebrazione, accompagnata dalla Corale di Villa d’Ogna, è stata trasmessa in diretta sul nostro sito ed è possibile rivedere il video all’interno di questo articolo. Alle 20 ci saranno i Vespri, seguiti alle 20.30 dalla processione guidata dal vescovo.