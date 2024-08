Festival del Folklore, presentati i quattro gruppi stranieri da Messico, Francia, Albania e Ucraina - Video

Una tavola rotonda di approfondimento sul tema della cultura popolare, degli usi e costumi che accomunano popoli e paesi diversi. Nella serata di martedì 20 agosto, nella sala Ferruccio Galmozzi in via Tasso, si è tenuto il «Salotto» del Festival internazionale del Folklore e delle Tradizioni del Ducato, giunto alla quarantesima edizione. Organizzato dal Ducato di Piazza Pontida, che quest’anno spegne cento candeline, il Festival è cominciato lunedì 19 agosto e proseguirà fino a lunedì 26. Il «Salotto» è stata anche l’occasione per presentare i quattro gruppi stranieri, provenienti da Messico, Francia, Albania e Ucraina: rispettivamente «México Arte y Tradición Ballet Folklórico», «Les Hérons des Lacs», «Ansamble Arbana» e «Accademia di cultura e arte Uzhgorod Coliory Karpat». Presenti alla serata alcuni rappresentanti dei gruppi folcloristici di Francia e Ucraina (il gruppo albanese era impegnato a Roncola).