Fiera Campionaria: weekend con il botto, ora il rush finale. Mandaci le tue foto

Si chiude con il botto il primo weekend della Fiera Campionaria, che ha richiamato nei padiglioni di via Lunga migliaia di affezionati visitatori. Soddisfatti gli organizzatori di Promoberg, che hanno avuto la conferma di come la «fiera delle fiere» attiri un pubblico eterogeneo e in linea con gli ingressi degli anni pre-pandemia. Tra le aree che hanno attirato più gente, ci sono senza dubbio lo spazio espositivo dei Lego, curato dalla «Città del Mattoncino» di Bergamo, che ha esposto nella tensostruttura esterna una nave da crociera da record. Successo anche per le aree dedicate all’enogastronomia come «FieramenteBirra» e il ristorante tipico tirolese, allestiti nel padiglione B all’interno della fiera. Particolarmente gettonato anche il comparto della casa, che ha incuriosito i visitatori, a caccia di soluzioni che vanno nella direzione della sostenibilità e del risparmio energetico. Uno degli elementi distintivi è stata la voglia di socialità, con una grande partecipazione da parte delle famiglie.