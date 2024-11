Fiera dell’orientamento, due giorni di open day per rispondere a una domanda: «Cosa farò da grande?»

Torna per la seconda edizione la Fiera dell’Orientamento : un grande open day organizzato dalla Provincia di Bergamo per aiutare i ragazzi e le ragazze a tracciare il loro futuro.

Gli enti che partecipano alla Fiera dell’Orientamento

L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 novembre alla Fiera di Bergamo, con due giorni nei quali sarà possibile visitare 94 stand con la presenza di 100 enti partecipanti: tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Bergamo e provincia (41 in totale), 18 istituzioni formative, 11 scuole paritarie, 10 Its academy, 7 enti tra università e accademie, 2 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) e 11 enti del territorio.