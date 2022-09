Finale col botto per la Fiera di Sant’Alessandro: in tre giorni 40mila visitatori

La 19 a edizione della Fiera di Sant’Alessandro chiude la tre giorni con 40mila visitatori . Famiglie e operatori del settore si sono ritrovati anche nell’ultima giornata della manifestazione per una vera festa popolare, iniziata con la Santa Messa e proseguita tra appuntamenti e concorsi di settore. La storica rassegna, organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg Srl , si conferma un appuntamento molto atteso per il comparto agricolo, che ha raggruppato nei padiglioni di via Lunga 172 espositori provenienti da 13 regioni italiane ma anche dall’estero.