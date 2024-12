Finestrini rotti, altri casi in città: «Più controlli: tutti denuncino»

Mentre emergono altri casi di finestrini di auto in sosta rotti di notte tra il 6 e 7 dicembre in via Magrini e Lotto e nella notte tra il 5 e 6 dicembre in Boccaleone , venerdì il tema è stato al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Le forze dell’ordine hanno stabilito di intensificare i passaggi delle Volanti e delle pattuglie nelle zone più colpite, per prevenire il fenomeno con maggiori controlli. Tanti gli episodi verificatisi anche nei giorni scorsi nelle vie Paglia, Stoppani, Finazzi, San Tomaso, Ghislandi, Santi Maurizio e Fermo e Torretta. Nella notte tra il 6 e 7 dicembre una decina di auto sono state vandalizzate anche tra le vie Magrini e Lotto nel quartiere di San Bernardino mentre la notte precedente è stata presa di mira la zona di Boccaleone.