Finti poliziotti, è allarme per le truffe: una ventina di casi, nel mirino gli anziani

«C’è un aspetto che deve essere molto chiaro: la polizia e i carabinieri non telefonano mai a casa delle persone per chiedere soldi e tantomeno si presentano alla porta di casa. Sono delle truffe ed è bene non cascarci». Non usa mezzi termini il questore Stanislao Schimera nel sensibilizzare soprattutto le persone più avanti con l’età perché stiano attente a non incappare in una tipologia di truffa che sta purtroppo spopolando in questo periodo a Bergamo.