Fiocco azzurro in redazione: è nato Michele, figlio di Lucia Cappelluzzo

Fiocco azzurro nella redazione de L’Eco di Bergamo. Sabato 16 maggio alle 20.32 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di suo marito Tommaso Parsani. Michele pesa 3948 grammi, è lungo 52 centimetri. Lui e la mamma stanno bene. Felicissimi i genitori, a Lucia e Tommaso vanno le congratulazioni di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo, che dà il benvenuto al nuovo arrivato Michele.