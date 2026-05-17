Fiocco azzurro in redazione: è nato Michele, figlio di Lucia Cappelluzzo
LA LIETA NOTIZIA. È nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di Tommaso Parsani: mamma e bambino stanno bene. Le congratulazioni e il benvenuto da tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Fiocco azzurro nella redazione de L’Eco di Bergamo. Sabato 16 maggio alle 20.32 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di suo marito Tommaso Parsani. Michele pesa 3948 grammi, è lungo 52 centimetri. Lui e la mamma stanno bene. Felicissimi i genitori, a Lucia e Tommaso vanno le congratulazioni di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo, che dà il benvenuto al nuovo arrivato Michele.
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