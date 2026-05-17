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Cronaca / Bergamo Città Domenica 17 Maggio 2026

Fiocco azzurro in redazione: è nato Michele, figlio di Lucia Cappelluzzo

LA LIETA NOTIZIA. È nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di Tommaso Parsani: mamma e bambino stanno bene. Le congratulazioni e il benvenuto da tutta la redazione de L’Eco di Bergamo.

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Redazione Web
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Fiocco azzurro in redazione: è nato Michele, figlio di Lucia Cappelluzzo
La manina del piccolo Michele, nato il 16 maggio

Bergamo

Fiocco azzurro nella redazione de L’Eco di Bergamo. Sabato 16 maggio alle 20.32 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è nato Michele, figlio della nostra collaboratrice Lucia Cappelluzzo e di suo marito Tommaso Parsani. Michele pesa 3948 grammi, è lungo 52 centimetri. Lui e la mamma stanno bene. Felicissimi i genitori, a Lucia e Tommaso vanno le congratulazioni di tutta la redazione de L’Eco di Bergamo, che dà il benvenuto al nuovo arrivato Michele.

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