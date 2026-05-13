Fiori e palloncini bianchi per l’addio a Alin

Una liturgia funebre unica, che ha alternato il classico cerimoniale cattolico in italiano a preghiere e musica in romeno, quello con cui la famiglia ha voluto salutare Grigore Tomoiaga, per tutti «Alin».

Il ventiseienne, di origini romene ma residente a Martinengo, ha perso la vita venerdì scorso, intorno alle 18, in un tragico schianto in moto in via Rosa, all’altezza di via Capitanio. Ad accogliere i molti amici, stretti nel dolore attorno alla madre di Alin, a suo fratello minore e a sua sorella maggiore, la chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo.

«Mi capita, in casi come questo, di celebrare il funerale di una persona che non conoscevo – ha raccontato il parroco, don Angelo Domenghini, nell’omelia –. Eppure, attraverso il mio ministero e la famiglia, io e il defunto ci avviciniamo, si crea empatia. Lo stesso è successo con te, Alin, con cui ho avuto modo di passare mezz’ora da solo, alla casa del commiato, e da cui ho imparato molto. Sulla Romania e sulla tua città natale, nel Nord, vicino all’Ucraina».

(Foto di Beppe Bedolis) A contornare l’altare una cascata di fiori bianchi, quelli che hanno riempito in questi giorni la casa del commiato di via San Bernardino, donati «da chi ha amato Alin e ha avuto la fortuna di incontrarlo sulla sua strada, come insegnanti e compagni di scuola, ma anche tanti altri nomi che si leggono sulle corone floreali», come ha osservato don Domenghini.