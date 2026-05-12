Grigore, morto in moto a Boccaleone. Domani i funerali a Bergamo

Verranno celebrati domani - 13 maggio - alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo i funerali di Grigore Tomoiaga, per tutti «Alin», il 26enne di Martinengo morto venerdì 8 in un tragico schianto in moto.

Residente nella cittadina della Bassa bergamasca, viveva con la madre e il fratello minore. Quella sera si stava recando alla scuola serale all’Itis Paleocapa quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Bergamo, intervenuta per i rilievi, è finito prima contro una utilitaria e poi contro il marciapiede, l’edicola e un muro di via Rosa. L’impatto, violentissimo, gli è stato fatale.

La sua salma è stata composta nella sala del commiato di via San Bernardino in città e la camera ardente è visitabile ancora oggi, martedì 12 maggio, dalle 8,30 alle 19, e domani, mercoledì 13, fino al momento in cui verrà traslata nella parrocchiale di Sant’Anna per le esequie. A piangerlo, oltre ai tanti amici, la madre, il fratello e una sorella più grande.

«Un bravo ragazzo»

«Una famiglia buona, molto tranquilla e composta da grandi lavoratori - ha raccontato una collega della madre che conosceva anche il giovane - lui era una persona molto riservata e tranquilla, un bravo ragazzo che aveva nel sangue la passione per la moto e la palestra. Solo pochi giorni fa la madre mi diceva che stava iniziando ad aiutare il fratellino più piccolo a muovere i primi passi nel mondo del fitness».

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