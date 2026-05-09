Lutto a Martinengo per la scomparsa di Grigore: «Un bravo ragazzo con la passione per i motori»

La passione per i motori

Il ragazzo, descritto da chi lo conosceva come persona schiva e riservata, viveva insieme alla madre e al fratellino di 15 anni nel contesto del centro storico martinenghese da moltissimi anni. La sorella più grande, invece, si era trasferita a Bergamo. Grigore coltivava diversi interessi, era un appassionato di auto sportive e motociclette: l’incidente in cui ha perso la vita è avvenuto proprio mentre era in sella alla sua amata due ruote. Frequentava regolarmente la palestra per mantenere la forma fisica e nel tempo libero si dedicava alla lettura di manga e alla visione di anime, oltre ad essere un fan dei film dell’universo Marvel.