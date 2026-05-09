Lutto a Martinengo per la scomparsa di Grigore: «Un bravo ragazzo con la passione per i motori»
LA TRAGEDIA. Il 26enne ha perso la vita venerdì 8 maggio in un incidente in moto a Boccaleone.
Martinengo
Martinengo piange per la tragica scomparsa di Grigore Tomoiaga, giovane di 26 anni, nativo della Romania e residente in vicolo Spineto, deceduto venerdì 8 maggio a seguito di un incidente stradale a Bergamo.
La passione per i motori
Il ragazzo, descritto da chi lo conosceva come persona schiva e riservata, viveva insieme alla madre e al fratellino di 15 anni nel contesto del centro storico martinenghese da moltissimi anni. La sorella più grande, invece, si era trasferita a Bergamo. Grigore coltivava diversi interessi, era un appassionato di auto sportive e motociclette: l’incidente in cui ha perso la vita è avvenuto proprio mentre era in sella alla sua amata due ruote. Frequentava regolarmente la palestra per mantenere la forma fisica e nel tempo libero si dedicava alla lettura di manga e alla visione di anime, oltre ad essere un fan dei film dell’universo Marvel.
«Una famiglia buona, molto tranquilla e composta da grandi lavoratori - afferma una collega della madre che conosceva anche il ragazzo - lui era una persona molto riservata e tranquilla, un bravo ragazzo che aveva nel sangue la passione per la moto e la palestra. Solo pochi giorni fa la madre mi diceva che stava iniziando ad aiutare il fratellino più piccolo a muovere i primi passi nel mondo del fitness».
Dopo l’incidente la salma del ragazzo è stata ricomposta e portata alla camera mortuaria del cimitero di Bergamo. Non ancora fissati i funerali, che si terranno con rito ortodosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA