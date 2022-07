Focolai Omicron, le Rsa tengono: «Attenzione alta»

Per ora lo «scudo» resiste, ma l’attenzione è sempre più alta. La barriera della quarta dose di vaccino e il mantenimento dei protocolli di sicurezza stanno proteggendo gli ospiti delle Rsa bergamasche dalla recrudescenza estiva del Covid, senza bisogno di nuovi restringimenti sulle visite dei parenti. Certo, l’incognita delle varianti all’orizzonte non fa dormire sonni troppo tranquilli agli addetti ai lavori, ma per ora la situazione regge e – a detta di chi opera e vigila nelle strutture - non è nemmeno lontanamente paragonabile alla fase in cui le case di riposo sono state al centro dello tsunami della pandemia, con gli anziani che hanno pagato un prezzo altissimo, anche in termini di isolamento.