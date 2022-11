Folla in centro città per il debutto del Villaggio di Natale in piazzale Alpini

A Bergamo si respira ogni giorno di più l’atmosfera delle feste di fine anno. Sabato 19 novembre, in piazzale Alpini, taglio del nastro per il Villaggio di Natale, giunto alla 14esima edizione. Il Villaggio, con le tradizionali casette in legno, resterà allestito sino al giorno di Santo Stefano. In vendita prodotti enogastronomici e di artigianato; e a far felici i più piccoli anche la pista di pattinaggio, sempre in piazzale Alpini, e la giostra montata in piazza Vittorio Veneto.