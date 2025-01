Fondi congelati da Roma: in 5 anni 26,8 milioni. Su L’Eco in edicola tutte le info

Più che tagli secchi, sono dei «congelamenti». Con cifre comunque rilevanti: per i Comuni bergamaschi, il «contributo alla finanza pubblica» sancito dalla nuova legge di bilancio – in sostanza, soldi di spesa corrente che questi enti locali dovranno «tenere in freezer» – ammonta a circa 24,3 milioni di euro dal 2025 al 2029, a cui si aggiungono quasi 2,6 milioni di euro in capo alla Provincia. In sintesi, e per la precisione, fanno 26.872.053 euro potenzialmente vincolati.