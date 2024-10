Fondo di solidarietà per l’alluvione, Fondazione Bpb dona 50 mila euro

Fondazione Banca Popolare di Bergamo delibera una donazione di 50 mila euro al Fondo di solidarietà per l’alluvione del 9 settembre 2024, aperto dal Comune di Bergamo con la Fondazione della Comunità Bergamasca a seguito dell’evento estremo che si è scatenato sulla città il 9 settembre scorso. Armando Santus, presidente della Fondazione spiega: «Fondazione Banca Popolare di Bergamo risponde all’appello del Comune di Bergamo e della sindaca Elena Carnevali, che si sono mossi tempestivamente per offrire un concreto aiuto a cittadini e imprese colpiti dall’alluvione attraverso una raccolta fondi che mette al centro la Fondazione della Comunità Bergamasca, ente di solida esperienza filantropica e garanzia di trasparenza. Fondazione Bpb, da oltre trent’anni al servizio dei bergamaschi e del territorio, condivide il merito e il metodo dell’iniziativa di solidarietà e sceglie di fare la propria parte».

Carnevali: «Aiuto immediato e concreto ai cittadini»

Il contributo di Fondazione Bpb va ad aggiungersi ai 250mila euro stanziati dal Comune di Bergamo all’avvio del Fondo. «Siamo davvero grati a Fondazione Bpb e al suo presidente, notaio Armando Santus, per questa prima significativa donazione al Fondo – dichiara la sindaca Elena Carnevali –. Questo gesto ci offre l’opportunità per rilanciare a tutta la comunità – enti, organizzazioni, istituti bancari e singoli cittadini – l’invito a prendere parte all’iniziativa, che sarebbe davvero bello diventasse una “gara di solidarietà”. L’obiettivo è certamente nobile: dare un aiuto immediato e concreto ai tanti nostri concittadini che hanno subito danni a immobili e attività. Insieme possiamo aiutarli a ripartire. Grazie davvero a Fondazione Banca Popolare di Bergamo per la sua pronta generosità».