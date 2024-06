Fontana del Lantro, sold out le visite: «Ne chiedono altre»

Una cinquantina, domenica 30 giugno, i visitatori alla Fontana del Lantro , una delle più grandi e antiche cisterne d’acqua di Bergamo fino all’inizio dell’Ottocento che accoglie circa 400 metri cubi d’acqua, in via della Boccola in Città Alta. La fontana sarà aperta gratuitamente al pubblico la prima domenica di ogni mese estivo con la collaborazione tra Comune e Uniacque, e l’ultima domenica di ogni mese estivo con la collaborazione fra Comune e le Nottole.

«La visita straordinaria alla fontana del Lantro – sottolinea Luca Serughetti, presidente di Uniacque – è un’importante occasione per riscoprire la storia della città e del suo importante acquedotto. Le persone apprezzano molto la storia dell’acqua bergamasca e delle infrastrutture che nel tempo si sono sviluppate: tutte le visite programmate sono sold out. Anzi, i cittadini chiedono che il Comune, proprietario della fontana, ne organizzi altre. Uniacque ha gestito alcune visite straordinarie in cambio dell’accesso alla ristrutturata fontana durante la Water Week 2024».

(Foto di Bedolis) Visitatori alla fontana del Lantro

