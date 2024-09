Forte temporale alle 5: oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco-Foto/Video

Problemi di allagamenti in diverse zone della città e della provincia. A Bergamo la zona che pare più critica è quella dello stadio. Allagata via Ghirardelli , il Morla che è esondato in via Baioni sommergendo alcune auto in sosta .

Allagamenti e code anche in Val Seriana

Allagamenti in diversi comuni anche in Val Seriana, in particolare acqua alta in alcuni tratti stradali come quello ad Albino altezza ex Legler, dove la strada è stata chiusa (foto). In generale la situazione della viabilità risulta abbastanza difficile con code e rallentamenti in direzione Bergamo.