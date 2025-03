From e ospedale, una collaborazione ancora più stretta

Il prof. Alessandro Rambaldi è il nuovo vicedirettore scientifico di From – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets, e dal 1° gennaio prossimo ne assumerà la direzione, raccogliendo il testimone dal prof. Tiziano Barbui, che resta presidente del Comitato Scientifico. L’avvicendamento si è svolto nel contesto del rinnovo dello Statuto di From – condiviso fin dalle fasi preliminari con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – e delle

Alessandro Rambaldi conseguenti modifiche agli organismi di governance. Il nuovo Statuto prevede un rafforzamento della partnership tra From e Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in particolare con l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di tre rappresentanti nominati dall’Asst Papa Giovanni XXIII, tra cui uno assume il ruolo di vicepresidente.

Il nuovo Consiglio di amministrazione

Viene inoltre rafforzato il Comitato Scientifico, aperto alla presenza di medici, ricercatori, tecnici interni ed esterni all’Ospedale, con un ruolo cruciale nel garantire partecipazione, qualità, efficacia e trasparenza delle attività di ricerca della Fondazione attraverso un processo di valutazione e consulenza continua. From – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo Ets resta una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro e adotta il modello della fondazione di partecipazione: nasce infatti l’assemblea dei partecipanti, composta da fondatori e sostenitori, a garanzia della massima trasparenza, coinvolgimento e condivisione delle decisioni. All’assemblea, che si riunirà per la prima volta il 15 aprile prossimo, spetterà il compito di eleggere i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione.

Da sinistra: Tiziano Barbui, Francesco Locati, Alberto Bombassei

«Assumere la guida scientifica della From rappresenta una sfida di grande rilievo: il lavoro svolto in questi anni ha avuto un impatto straordinario dal punto di vista scientifico, e proseguirne il cammino non sarà semplice. Tuttavia, mi impegnerò con determinazione affinché questa esperienza continui nel migliore dei modi» dichiara Rambaldi Dice Tiziano Barbui direttore scientifico e presidente del Comitato tecnico scientifico From – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo Ets: «In questi giorni ricorre il diciassettesimo anniversario dalla nascita della Fondazione, un progetto che abbiamo concepito e avviato con determinazione. Per garantirne la realizzazione, scelsi di anticipare il mio pensionamento di un anno, collaborando con l’amministrazione ospedaliera dell’epoca affinché la From potesse vedere la luce. Oggi si apre una nuova fase. Quando ho lasciato la guida dell’Ematologia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, ho voluto assicurarmi una transizione solida, individuando come mio successore il professor Alessandro Rambaldi».

«Un ospedale in grado di condurre progetti di ricerca innovativi, su protocolli di cura, nuovi dispositivi e tecnologie e nuovi farmaci, è in grado di dare risposte sempre più aggiornate ai pazienti in tempi adeguati» spiega Locati Soddisfatto Francesco Locati direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo: «Oggi rendiamo ancor più saldo il legame a doppio filo, in una partnership strategica, tra l’Asst Papa Giovanni XXIII e la Fondazione From. Un ospedale in grado di condurre progetti di ricerca innovativi, su protocolli di cura, nuovi dispositivi e tecnologie e nuovi farmaci, è in grado di dare risposte sempre più aggiornate ai pazienti in tempi adeguati». Grande soddisfazione anche per Alberto Bombassei, presidente From – Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets: «Con il nuovo Statuto - dice - si consolida la partnership tra From e l’Ospedale di Bergamo, riconosciuto tra i migliori a livello internazionale, e si rafforza l’impegno comune a favore della ricerca clinica».