Frontale con un camion a Grumello: gravissimo automobilista di 39 anni
LO SCHIANTO. Un 39enne di Villongo è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato coinvolto in un frontale con un camion a Grumello del Monte.Lettura meno di un minuto.
Grumello del Monte
L’incidente è avvenuto alle 4.30 di lunedì 26 ottobre in via Lega Lombarda a Grumello del Monte, la bretella che collega la rotonda del Mcdonald’s alla Sp91.
Sul sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Bergamo. Stando ad una primissima ricostruzione sembra che il conducente dell’automobile, che viaggiava verso Grumello, abbia invaso la corsia opposta e si sia scontrato frontalmente con un autoarticolato diretto verso Sarnico.
Non è chiaro se sia trattato di un sorpasso o di una distrazione, a chiarire la dinamica saranno i rilievi dei militari. Lo schianto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118.
Il 39enne è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sono gravissime e sembra sia in pericolo di vita. L’autista del camion, un 47enne, è stato invece ricoverato all’ospedale di Seriate con ferite più lievi. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, mentre i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e agli esami tossicologici.
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