Frontale con un camion a Grumello: gravissimo automobilista di 39 anni

L’incidente è avvenuto alle 4.30 di lunedì 26 ottobre in via Lega Lombarda a Grumello del Monte, la bretella che collega la rotonda del Mcdonald’s alla Sp91.

Sul sinistro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Bergamo. Stando ad una primissima ricostruzione sembra che il conducente dell’automobile, che viaggiava verso Grumello, abbia invaso la corsia opposta e si sia scontrato frontalmente con un autoarticolato diretto verso Sarnico.

I segni sull’asfalto dell’incidente di lunedì 26 ottobre a Grumello del Monte in cui è rimasto gravemente ferito un 39enne

(Foto di Emma Crescenti) Non è chiaro se sia trattato di un sorpasso o di una distrazione, a chiarire la dinamica saranno i rilievi dei militari. Lo schianto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118.