Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto
VIGILI DEL FUOCO. Nella mattinata di venerdì 15 maggio a Bergamo: strada parzialmente chiusa al traffico.Lettura meno di un minuto.
Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, in via Suardi per un principio di incendio a una canna fumaria. Sul posto si è alzato un leggero fumo, ma fortunatamente non si sono sviluppate fiamme. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e verificare la situazione.
Durante le operazioni la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Non si registrano feriti né persone coinvolte e non è stato necessario evacuare gli edifici della zona.
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