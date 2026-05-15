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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 15 Maggio 2026

Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto

VIGILI DEL FUOCO. Nella mattinata di venerdì 15 maggio a Bergamo: strada parzialmente chiusa al traffico.

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Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto
Vigili del fuoco in azione in via Suardi per un incendio a una canna fumaria

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, in via Suardi per un principio di incendio a una canna fumaria. Sul posto si è alzato un leggero fumo, ma fortunatamente non si sono sviluppate fiamme. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e verificare la situazione.

Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto
(Foto di Bedolis)
Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto
Fumo da una canna fumaria in via Suardi, intervento dei vigili del fuoco - Foto

Durante le operazioni la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Non si registrano feriti né persone coinvolte e non è stato necessario evacuare gli edifici della zona.

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