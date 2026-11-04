Furto in pizzeria a Gorle:«Stesso ladro di Azzano»
IL CASO. Rubate numerose bottiglie di alcolici e danni da migliaia di euro alle strutture. La co-titolare del Bisboccia: «Decimo furto in cinque anni, siamo esasperati. Dalle immagini delle telecamere sembra lo stesso uomo che ha colpito da Manuè la notte di Halloween».Lettura meno di un minuto.
Nuovo furto alla pizzeria Bisboccia in via Roma a Gorle: nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo ha forzato la porta d’ingresso e, una volta nel locale, si è impossessato di numerose bottiglie di alcolici, prima di scappare con la refurtiva.
«Il bottino è di circa 400 euro, a cui vanno aggiunti i danni alle strutture provocati dall’effrazione, per diverse migliaia di euro - lamenta la co-titolare del locale, Barbara Gervasoni, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Bergamo -. È il decimo furto che subiamo in cinque anni, una pesante escalation: siamo stanchi ed esasperati, anche perché il nostro è un lavoro di grande sacrificio».
Ladro ripreso dalle telecamere
L’incursione del ladro, avvenuta intorno all’1,30 di notte, è stata immortalata dalle telecamere del locale, prezioso supporto alle indagini. «L’abbigliamento e le movenze dell’uomo sono molto simili a quelle del ladro entrato in azione (con una complice ndr) nella notte di Halloween al ristorante Manuè di Azzano San Paolo, confrontando le registrazioni credo proprio che si tratti dello stesso ladro», sospetta Gervasoni. Un’ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno accertare l’eventuale identità comune all’autore dei due colpi. Stando alle prime ricostruzioni, il ladro si sarebbe ferito durante l’incursione al Bisboccia: durante il sopralluogo dei carabinieri sono state trovate alcune tracce di sangue.
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