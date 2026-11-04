Furto in pizzeria a Gorle:«Stesso ladro di Azzano»

Nuovo furto alla pizzeria Bisboccia in via Roma a Gorle: nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo ha forzato la porta d’ingresso e, una volta nel locale, si è impossessato di numerose bottiglie di alcolici, prima di scappare con la refurtiva.

«Il bottino è di circa 400 euro, a cui vanno aggiunti i danni alle strutture provocati dall’effrazione, per diverse migliaia di euro - lamenta la co-titolare del locale, Barbara Gervasoni, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Bergamo -. È il decimo furto che subiamo in cinque anni, una pesante escalation: siamo stanchi ed esasperati, anche perché il nostro è un lavoro di grande sacrificio».

Il ladro al Bisboccia di Gorle

Ladro ripreso dalle telecamere