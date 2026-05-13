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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

Furto in un supermercato di via Baioni a Bergamo: arrestato un uomo dopo un inseguimento

IL FERMO. Una poliziotta fuori servizio ha notato il furto e ha fatto scattare l’intervento dei colleghi delle Volanti.

Furto in un supermercato di via Baioni a Bergamo: arrestato un uomo dopo un inseguimento

Bergamo

Pomeriggio di martedì 12 maggio «vivace» in un supermercato di via Baioni, a Bergamo, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino, regolarmente presente in Italia, con l’accusa di furto aggravato.

Determinante l’intervento di una poliziotta dell’ufficio immigrazione della questura di Bergamo che, libera dal servizio e impegnata a fare acquisti, ha notato l’uomo muoversi con fare sospetto tra le corsie del punto vendita.

Il furto scoperto tra gli scaffali del supermercato

L’agente ha osservato il sospettato mentre nascondeva nello zaino diversi prodotti alimentari e numerose bottiglie di alcolici, cercando poi di superare le casse senza pagare. Secondo quanto riferito dalla questura, l’uomo avrebbe inoltre preso un paio di scarpe esposte nel supermercato, indossandole nel tentativo di facilitare la fuga.

Quando la poliziotta si è qualificata come appartenente alla Polizia di Stato e ha chiesto aiuto a un dipendente del supermercato, il sospettato si è dato alla fuga uscendo rapidamente dall’esercizio commerciale.

Inseguimento fino a via Mafalda e arresto

È quindi scattato un inseguimento a piedi nelle strade vicine, terminato in via Mafalda grazie all’intervento degli equipaggi delle Volanti, arrivati rapidamente sul posto.

L’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dopo gli accertamenti di rito, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata di mercoledì il giudice ha convalidato l’arresto.

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